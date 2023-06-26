15 призывников отправились на службу из Жуковского района

В понедельник, 26 июня, администрация Жуковского района сообщила об отправке на службу группы призывников.

— Призывники – 15 человек, сегодня отправились на службу из родного Жуковского района, – говорится в сообщении администрации. – Призывник – это звучит надежно, гордо и ответственно! Желаем парням отваги, мужества, силы и отличного настроения на службе!



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