Массовое ДТП с двумя пострадавшими произошло в Жуковском районе

В понедельник, 26 июня, в Жуковском районе Калужской области произошла массовая авария, об этом сообщает МВД по Калужской области.

В 12 часов 19 минут на 104 км трассы «А-130» произошло массовое ДТП.

Предварительно, мужчина за рулем «Шакман» столкнулся с «Маздой», после чего «Мазда» вылетела на встречный «Форд Транзит». В ДТП пострадали: водитель «Форда» и пассажир «Мазды».

По уточнению МЧС, авария произошла в черте города Белоусово на улице Московской.

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