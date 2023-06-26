В Жуковском районе пожар полностью уничтожил баню

В понедельник, 26 июня, около 9 утра в деревне Алопово Жуквского района загорелась баня, сообщили в понедельник. 26 июня, в пресс-службе МЧС по Калужской области.

В результате возгорания никто не пострадал.

Предварительно, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымохода.

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