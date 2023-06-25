Детский забег прошел в Обнинске

В субботу, 24 июня, в Обнинске прошло детское спортивное мероприятие «Краски лета», об этом рассказала глава администрации Обнинска Татьяна Леонова.

- Так здорово было сегодня вручать награды самым юным победителям и призерам забега «Краски лета», - сказала глава администрации. - Ребята и девчонки большие молодцы, очень старались, никто не сошел с дистанции, и в этом и есть их главная победа. Наши дети показали свою силу, настоящие личности растут в спортивном Обнинске.

Забег в Обнинске был проведен в честь Дня мирного атома.

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