В Обнинске перенесли остановку городских автобусов

С 24 июня в Обнинске городские автобусы №3 АБЗ, 3 КГ, 5, 10б, 14, 15, 17, 18, 19, 21 будут останавливаться для посадки пассажиров на остановке возле супермаркета «ДА» (ул. Красных Зорь, 8). Об этом сообщили в городской администрации.

При этом 24 и 25 июня будут действовать временные правила:

- Посадка в автобусы по указанным маршрутам будет проводиться как на прежних, привычных на данный момент местах - в районе железнодорожной станции со стороны города, так и на новой остановке.

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