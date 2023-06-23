Обнинский дуб поднялся на четвертое место в голосовании «Российское дерево года»

Растущий на площади перед Домом ученых в Обнинске дуб претендует на звание дерева года в России. Его возраст – около 87 лет, высота – 18 метров.

Голосование продолжается на сайте проекта в рамках программы, организованной Советом Федерации, Советом по сохранению природного наследия нации при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства.

На данный момент обнинский дуб занимает четвертое место среди 69 участников. За него отдали голоса 5148 человек. Лидирует Панский дуб из Белгородской области – 10 207 голосов.

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