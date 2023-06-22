Футбольный клуб «Квант» начнет новый сезон 22 июля

В субботу, 22 июля, обнинский футбольный клуб «Квант» стартует в новом сезоне второй лиги.

Наша команда попала в третью группу дивизиона «Б».

Соперниками «Кванта» станут 17 клубов. Игры пройдут в один круг.

С соседями из ФК «Калуга» обнинцы сыграют в гостях 6 августа.

Завершится турнир в ноябре.

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