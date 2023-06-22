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В Обнинске 600 выпускников окончили школу

Дмитрий Ивьев. Фото: администрация Обнинска.
Опубликовано: 22.06.2023 14:54 0 90
В Обнинске 600 выпускников окончили школу

Вечером в среду, 21 июня, в Обнинске прошел общегородской выпускной. Праздник состоялся на стадионе школы №17.

Как сообщили в администрации, в нынешнем году в наукограде 600 выпускников.

- Пока шел сбор гостей, молодежь делала селфи у фотозоны, танцевала и общалась с энергичными ведущими, - отметили в администрации. - Официальная же часть стартовала с вручения почетных грамот педагогам и одиннадцатиклассникам, которые хорошо проявили себя в учебе, творчестве, общественной деятельности и волонтерстве.

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Дмитрий Ивьев. Фото: администрация Обнинска.
Опубликовано: 22.06.2023 14:54 0 90
Тэги: школа образование
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