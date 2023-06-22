В Обнинске закроют для машин улицы в микрорайоне Заовражье

В субботу, 24 июня, с 18:00 до 21:30 в Обнинске будет временно ограничено движение транспорта в микрорайоне Заовражье. Об этом сообщили в администрации города.

Проехать нельзя будет на участках улиц Славского и Табулевича, бульвара Антоненко и проспекта Ленина.

- Это связано с проведением пробега «Краски лета», посвященного Дню мирного атома, - пояснили в администрации.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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