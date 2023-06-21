В Обнинске скончался известный ученый Сергей Вакуловский

В Обнинске на 89 году жизни скончался известный ученый, заслуженный метеоролог Российской федерации Сергей Вакуловский. Об этом вечером 20 июня сообщила его родственница Елена Вакуловская.

- Только что не стало моего свёкра, доброго и очень хорошего человека, который сделал очень много для своей Родины, - написала она. - Одно только то, что пять лет возглавлял группу в Чернобыле и давал достоверные данные. Светлая память.

Вакуловский был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Мужества и пятью медалями.

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