Школьник из Калужской области набрал 200 баллов по двум ЕГЭ

Выпускник обнинской «Гимназии» Даниил Артюнов получил на ЕГЭ по математике и обществознанию максимальные баллы, сообщили в среду, 21 июня, в Министерстве образования Калужской области.

В предыдущие годы школьники из Калужской области также добивались похвальных результатов.

- В 2019 году главным героем ЕГЭ стала выпускница 19-й Гимназии Калуги Виктория Лежнева, которая сдала на 100 баллов русский язык, химию и биологию, - отметили представители министерства. - В прошлом году выпускница 46-й школы Калуги Анастасия Сёмина получила 100 баллов на ЕГЭ по химии и биологии.

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