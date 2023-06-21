Школьник из Калужской области набрал 200 баллов по двум ЕГЭ
Выпускник обнинской «Гимназии» Даниил Артюнов получил на ЕГЭ по математике и обществознанию максимальные баллы, сообщили в среду, 21 июня, в Министерстве образования Калужской области.
В предыдущие годы школьники из Калужской области также добивались похвальных результатов.
- В 2019 году главным героем ЕГЭ стала выпускница 19-й Гимназии Калуги Виктория Лежнева, которая сдала на 100 баллов русский язык, химию и биологию, - отметили представители министерства. - В прошлом году выпускница 46-й школы Калуги Анастасия Сёмина получила 100 баллов на ЕГЭ по химии и биологии.
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