Два беспилотника упали в соседнем с Калужской областью регионе

Утром в среду, 21 июня, в Наро-Фоминском городском округе недалеко от Калужской области упали два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Это были аппараты самолетного типа.

По словам Воробьева, они упали в 5:30 и 5:50 на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных.

Из людей никто не пострадал.

В Минобороны в свою очередь сообщили, что беспилотников было три:

- Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение, пострадавших и разрушений нет.

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