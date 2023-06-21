Два беспилотника упали в соседнем с Калужской областью регионе
Утром в среду, 21 июня, в Наро-Фоминском городском округе недалеко от Калужской области упали два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Это были аппараты самолетного типа.
По словам Воробьева, они упали в 5:30 и 5:50 на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных.
Из людей никто не пострадал.
В Минобороны в свою очередь сообщили, что беспилотников было три:
- Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение, пострадавших и разрушений нет.
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