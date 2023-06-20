В Обнинске «Хендай» столкнулся с грузовиком
Около 13:30 во вторник, 20 июня, на трассе М3 «Украина» на выезде из Обнинска в сторону Москвы произошло ДТП.
Столкнулись легковой автомобиль «Хендай» и грузовик МАЗ.
По предварительной информации ГУ МЧС по Калужской области, пострадал один человек.
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