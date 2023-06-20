В Обнинске «Хендай» столкнулся с грузовиком

Около 13:30 во вторник, 20 июня, на трассе М3 «Украина» на выезде из Обнинска в сторону Москвы произошло ДТП.

Столкнулись легковой автомобиль «Хендай» и грузовик МАЗ.

По предварительной информации ГУ МЧС по Калужской области, пострадал один человек.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.