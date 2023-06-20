Юного мошенника задержали в Обнинске

В Обнинске 18-летний парень задержан по подозрению в мошенничестве. О возбуждении уголовного дела во вторник, 20 июня, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, некая женщина позвонила жительнице Обнинска, представилась племянницей и сказала, что попала в ДТП. Потом говорил якобы представитель полиции, который потребовал 300 тысяч рублей.

Женщина поверила и передала всю сумму приехавшему курьеру.

После этого телефонный мошенник потребовал еще 200 тысяч на операцию пострадавшему в аварии. Деньги она вновь отдала тому же курьеру.

Только после этого жительница Обнинска позвонила своей настоящей племяннице и выяснила, что с той все в порядке.

Обманутая женщина обратилась в полицию, и курьера вскоре задержали. Молодому человеку 18 лет. Предложение подзаработать таким образом он нашел в одной из соцсетей.

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