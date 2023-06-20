В Обнинске опубликовали новый план ямочного ремонта

В течение рабочей недели, с 19 по 23 июня, в Обнинске запланирован ямочный ремонт на нескольких участках. Об этом сообщили в администрации города.

Работы пройдут на дублере вдоль проспекта Маркса в районе ТЦ «Капитал», на проезде в районе домов №9,11,13 по улице Аксенова, во дворе жилого дома №24 по улице Энгельса, на проспекте Ленина у дома №219.

Также на улице Калужской пройдет ремонт тротуара от дома №15 до дома №5.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.