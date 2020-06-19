В Калужской области опять хотят повысить стоимость проезда по трассе М3 «Украина»

Проезд по трассе М3 «Украина» вновь может подорожать нынешним летом. Вопрос увеличения тарифов будет рассмотрен в июле, сообщило на днях издание РБК со ссылкой на председателя правления «Автодора» Вячеслава Петушенко.

В предыдущий раз тарифы поднимали в феврале. За проезд со 124 по 194 километр федеральной трассы стали брать минимум 200 рублей.

Как сейчас могут повыситься тарифы, пока не сообщается.

Согласно решению правительства, предельный тариф для трассы М3 повышен до 5 рублей за километр.

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