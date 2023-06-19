В Обнинске кино и мультфильмы покажут в сквере

В ближайшую пятницу, 23 июня, в сквере рядом с кинотеатром «Мир» в Обнинске пройдет День кино.

Афишу опубликовала в понедельник администрация города:

15:00 - 16:00 - увлекательная детская анимация.

15:00 - 19:00 – творческие мастер-классы, мультики.

16:30 - 19:30 – показ мультфильма «Чебурашка».

19:30 - 20:30 – встреча с актерами Марком Богатыревым и Татьяной Арнтгольц.

20:30 - 23:00 – показ фильма «Движение вверх».

На площадке будут работать точки питания.

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