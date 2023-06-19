В Обнинске кино и мультфильмы покажут в сквере
В ближайшую пятницу, 23 июня, в сквере рядом с кинотеатром «Мир» в Обнинске пройдет День кино.
Афишу опубликовала в понедельник администрация города:
- 15:00 - 16:00 - увлекательная детская анимация.
- 15:00 - 19:00 – творческие мастер-классы, мультики.
- 16:30 - 19:30 – показ мультфильма «Чебурашка».
- 19:30 - 20:30 – встреча с актерами Марком Богатыревым и Татьяной Арнтгольц.
- 20:30 - 23:00 – показ фильма «Движение вверх».
На площадке будут работать точки питания.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!