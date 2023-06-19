Обнинские волейболисты выиграли этап чемпионата России
На выходных в Москве прошел седьмой этап чемпионата России по пляжному волейболу. Победу на нем одержали представители волейбольного клуба «Обнинск» Максим Сиволап и Игорь Величко, сообщили в городской администрации.
В финале в трех сетах они победили опытную команду в составе еще одного представителя Калужской области Олега Стояновского и Ильи Лешукова.
Ранее Стояновский и Лешуков выиграли 20 подряд этапов чемпионатов России.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!