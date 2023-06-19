В Калужской области столкнулись «Форд Фокус» и фура
В воскресенье, 18 июня, около 10 вечера в Боровском районе на трассе М-3 «Украина» столкнулись «Форд Фокус» и фура «Мерседес», сообщили в понедельник, 19 июня, в пресс-службе МЧС.
По предварительной информации, у водителя «Форд Фокуса» черепно-мозговая травма. Он доставлен в больницу.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая помощь. Обстоятелсьва ДТП устанавливаются.
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