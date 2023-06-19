В Обнинске водителей предупредили об эвакуации брошенных машин

В понедельник, 19 июня, администрация Обнинска напомнила автомобилистам, что в городе проводится эвакуация брошенного транспорта.

Эту работу ведет МП «Коммунальное хозяйство». На машине размещается уведомление, а потом через полицию устанавливается собственник.

Брошенные машины перемещают на специальную стоянку.

Уточнить информацию по своим эвакуированным машинам можно по телефонам: 8 (48439) 3-14-97, 8 (48439) 5-84-34 и 8 (48439) 6-24-72.

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