Человек пострадал при пожаре в Малоярославецком районе

В воскресенье, 18 июня, в Малоярославецком районе произошел пожар, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В 00 часов 50 минут в Малоярославце на улице 1-я Лесная загорелся жилой деревянный дом.

При пожаре пострадал человек, о его состоянии пока ничего не известно.

- Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 10 человек, 3 единицы техники, - уточнили в управлении. - На место направлен инспектор ГПН.

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