Стало известно, какие дороги Обнинска отремонтируют ко Дню города
В четверг, 15 июня, глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова рассказала, какие дорогие в ближайшее время отремонтируют в Старом городе.
Так, под ремонт попадают дороги:
- пр. Ленина (от пл. Преображения до пл. Бондаренко);
- ул. Менделеева (от ул. Пирогова до второй площадки ФЭИ);
- ул. Блохинцева (от пр. Ленина до ул. Комсомольская);
- полностью улицы Пирогова, Горького, Мигунова, Лермонтова, Гоголя и Парковая.
— Все работы планируется завершить до конца июля, ко Дню города, – уточнила Татьяна Леонова.
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