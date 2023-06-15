Реконструкция трассы М3 «Украина» в Калужской области начнется до конца года

До конца года в Калужской и Московской областях планируется начать реконструкцию трассы М3 «Украина» с 65 по 124 километры – от поселка Киевский до начала платного участка. Об этом в четверг, 15 июня, сообщили в «Автодоре» по итогам встречи главы компании с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.

Работы займут примерно три года.

Пока не сообщается, станет ли этот участок в будущем платным.

- После завершения реконструкции, на дороге будет обеспечено скоростное движение, а также применены стандарты комфорта и безопасности платных скоростных дорог, - говорится в комментарии дорожников.

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