В Обнинске установят новый светофор на улице Курчатова

В Обнинске начались работы по установке светофоров на перекрестке улиц Курчатова и Королева. Об этом сообщили в четверг, 15 июня, в администрации города.

Светофоры должны заработать в третьем квартале нынешнего года.

Ранее на пересечении этих улиц фиксировали ДТП.

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