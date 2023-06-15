В Обнинске установят новый светофор на улице Курчатова
В Обнинске начались работы по установке светофоров на перекрестке улиц Курчатова и Королева. Об этом сообщили в четверг, 15 июня, в администрации города.
Светофоры должны заработать в третьем квартале нынешнего года.
Ранее на пересечении этих улиц фиксировали ДТП.
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