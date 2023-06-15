В Калужской области вынесли приговор мужчине, который расплачивался чужой банковской картой

В Обнинске суд вынес приговор 42-летнему мужчине, которого признали виновным в краже. В четверг, 15 июня, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

В сентябре прошлого года он нашел на улице банковскую карту и начал ее расплачиваться в магазине. Всего мужчина потратил 7000 рублей.

Виновника отправили в колонию строгого режима на два с половиной года.

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