Художница из Боровска разукрасила стены детского отделения в местной больнице

В конце мая на стенах детского отделения Боровской больницы появились красочные иллюстрации.Редакция попросила художницу Светлану Виноградову рассказать о проведении масштабной творческой работы.

На четвертый день реализации проекта на первом этаже появился Чебурашка в окружении спелых мандаринов. Окошко гардероба художница стилизовала под избушку на курьих ножках.

В понедельник, 12 июня, была закончена работа над одним из рисунков на втором этаже отделения.

- Боровчане помнят кто там был изображён. Конечно же, добрый доктор Айболит. Для меня было очень важно вернуть его на свое историческое место. Естественно, время не стоит на месте, и наш доктор тоже немного осовременился, отметила Светлана.

Сначала художница сделала набросок на стене при помощи карандаша и разукрасила животных и доктора основными цветами. Затем Светлане удалось «оживить» персонажей с помощью аэрографа. На противоположной стене появилась красочная карта мира с изображением животных, которые обитают на том или ином континенте и самых известных достопримечательностей со всего света.

В коридоре художница планирует проиллюстрировать стихотворение Чуковского «Тараканище».

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