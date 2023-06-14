В Обнинске потушили склад с цветами

Как мы уже рассказывали, утром 14 июня на улице Лесной в Обнинске загорелся цветочный склад.

Днем МЧС сообщило о ликвидации пожара.

В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Площадь пожара составляла около 150 квадратных метров. Причины устанавливаются.

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