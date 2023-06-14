В Обнинске потушили склад с цветами
Как мы уже рассказывали, утром 14 июня на улице Лесной в Обнинске загорелся цветочный склад.
Днем МЧС сообщило о ликвидации пожара.
В результате происшествия никто из людей не пострадал.
Площадь пожара составляла около 150 квадратных метров. Причины устанавливаются.
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