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В Калужской области голая девушка проникла на территорию храма

Софья Фирсова, Фото: официальный сайт Калужской епархии
Опубликовано: 14.06.2023 15:02 2 777
В Калужской области голая девушка проникла на территорию храма

Несколько дней назад в региональных СМИ появился снимок обнаженной девушки на территории Храма Николая Чудотворца в селе Тарутино Жуковского района Калужской области.

Наша редакция попросила прокомментировать инцидент настоятеля Храма Максима Любавина

- Храм был закрыт, она перелезла через забор. Что ее на это подвигло, я сказать не могу. Здоровый человек такое не сделает, наверное, она была пьяна, - сообщил иерей. Печально, что есть люди, которые могут себе это позволить, может она сделала это на спор. На территории храма такое поведение непозволительно.

Девушке может грозить уголовное наказание по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года.

В прошлом году похожий случай произошел в Калуге. Девушка задрала юбку и сфотографировалась на фоне храма. Ее оштрафовали на 25 тысяч рублей.

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Софья Фирсова, Фото: официальный сайт Калужской епархии
Опубликовано: 14.06.2023 15:02 2 777
Тэги: общество происшествия
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