В Обнинске установят памятные знаки, посвященные атомным городам

В Обнинске в июле должно завершиться благоустройство сквера имени Кудрявцевой. Об этом во вторник, 13 июня, сообщила глава администрации Татьяна Леонова.

- Стефания Алексеевна на протяжении многих лет делала наш город лучше и красивее, - отметила Леонова. - В этом году появилась прекрасная возможность привести в порядок сквер, названный в ее честь.

В сквере установят специальные памятные знаки, посвященные всем городам Росатома. Также там появятся скамейки, торшеры и камеры видеонаблюдение.

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