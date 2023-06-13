На четырех улицах Обнинска пройдет ремонт

За короткую рабочую неделю, с 13 по 16 июня, в Обнинске планируется провести ямочный ремонт на четырех улицах. Во вторник список опубликовала городская администрация.

На Белкинской обновят покрытие у дома №47 и напротив дома №73 по проспекту Маркса.

У обнинского колледжа на Самсоновском проезде подлатают круг.

Также в планах ремонт внутридворового проезда вдоль домов №2, 4, 6 по улице Поленова.

А на улице Калужской от дома №15 до дома №5 отремонтируют тротуар.

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