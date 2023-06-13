Обнинские волейболисты выиграли этап чемпионата России

На днях в Тульской области прошел шестой этап чемпионата России по пляжному волейболу, сообщили во вторник, 13 июня, в администрации Обнинска.

В финале Дмитрий Веретюк и Алексей Архипов из Обнинска победили представителей московского «Динамо».

А в поединке за третье место представители волейбольного клуба «Обнинск» Максим Сиволап и Игорь Величко выиграли у команды из новоуренгойского «Факела».

В женском финале выиграли уроженка Обнинска Светлана Холомина, которая выступала в паре с Надеждой Макрогузовой.

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