Лицензии лишились шесть управляющих компаний в Обнинске

Во вторник, 11 апреля, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова сообщила о том, что сразу несколько управляющих компаний наукограда не продлили срок действия лицензии.

«Жилстройсервис» прекратит работу из-за того, что не устранила грубые нарушения лицензионных требований. А компания «ЭкоСервис МКД» не успела вовремя подать заявление на продление лицензии.

«ПИК-Комфорт», «Жилищник», «ЧИП», «Инфраструктура» не предоставили в ГИС ЖКХ информацию о своей деятельности.

Однако мэр наукограда заверяет, что до 1 июня дома не останутся без обслуживания УК. Ими будут заниматься нынешние компании. Однако за это время обнинцам необходимо выбрать новую организацию.

- Если жители сами не определятся, то Администрация города временно назначит УК и затем будет проводить открытый конкурс по отбору новой управляющей организации, - добавила Леонова.

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