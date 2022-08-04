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Бизнес-леди из Обнинска Лидия Марулина претендует на антипремию «Бандерлоги наследия» за снос исторических зданий

Диана Коршикова
Опубликовано: 04.08.2022 11:05 0 117
Бизнес-леди из Обнинска Лидия Марулина претендует на антипремию «Бандерлоги наследия» за снос исторических зданий

Полтора года назад бизнес-вумен Лидия Марулина снесла два исторических дома, входящих в комплекс зданий Школы-колонии «Бодрая жизнь» на улице Шацкого в Обнинске.

Сама она тогда заявила, что снесла здания, являющиеся объектами культурного наследия, так как наводила порядок на своем участке. К слову, внутри помещений часто обитали бомжи и алкоголики, дома действительно выглядели заброшенными. Но как только здания снесли, Калужское отделение ВООПИиК сразу вспомнило об их существовании и призвало Марулину к ответу. Более того, ее номинировали на антипремию «Бандерлоги наследия» в номинации «Вандал года».

На протяжении всего этого времени власти Обнинска заявляли о грандиозных планах на эту территорию, дескать, Марулина восстановит домики и на этом месте появится некий историко-туристический центр. Создана рабочая группа, проект разрабатывается.

Однако в Калужском отделении ВООПИиК недовольны затягиванием сроков. В среду, 3 августа, там даже пригрозили Марулиной вновь номинировать ее на антипремию.

- Действий ноль со стороны Марулиной Лидии Михайловны, снесшей принадлежащие ей на праве собственности всемирно известные объекты культурного наследия (дома №4 и №6 по улице Шацкого) «Школа С. Т. Шацкого «Бодрая жизнь», - заявили в отделении. - Все достигнутые договорённости Марулиной полностью игнорируются. Прошло лето, фундаменты не восстановлены, с архитектором Марулина ни разу не изъявила желание встретиться. Бегать за ней никто больше не будет. По уголовному делу будет проверка - кто его затягивает, и номинация вандала года в антипремии «Бандерлоги наследия» в сентябре.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 04.08.2022 11:05 0 117
Тэги: обнинск общество
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