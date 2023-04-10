Стало известно, где пройдет «Бессмертный полк» в Обнинске
В понедельник, 10 апреля, на еженедельный планерке в администрации Обнинска обсуждали подготовку ко Дню Победы.
Исполняющий обязанности директора ОМЦ Сергей Чурин рассказал подробности о проведении в наукограде акции «Бессмертный полк».
Построение начнется в 08:00 на улице Лейпунского. Шествие пройдет с 09:00 до 10:00 по улице Курчатова.
Для участия необходимо взять с собой транспарант с фотографией своего родственника - ветерана Великой Отечественной войны.
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