Пьяный житель Обнинска напал на соседку с палкой

В понедельник, 10 апреля, в полиции Обнинска сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В квартиру жительницы Обнинска постучал незнакомец и грубо попросил открыть ему. Женщина последовала указанию, чтобы выяснить причины такого поведения. На всякий случай она взяла в руки палку.

Мужчина зашел в квартиру, отобрал палку, приставил ее к горлу хозяйки и начал ей угрожать. На помощь пришел сосед - он выгнал нападавшего из подъезда.

По словам самого зачинщика конфликта, в этом доме он был в гостях у родственника. В какой-то момент незнакомцы позвонили в дверь и попросили сигареты. Мужчина отказал, однако вскоре услышал стук в дверь.

Фигурант решил узнать того, кто помешал ему отдыхать. Он поднялся на этаж выше и стал стучать в первую попавшуюся квартиру. Свои действия мужчина оправдал алкогольным опьянением.

В настоящий момент ведется следствие.

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