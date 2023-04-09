В Калужской области задержали двоих автомобилистов за повторную пьяную езду

Полиция Обнинска подозревает двоих жителей Калужской области в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. О возбуждении сразу двух уголовных дел в субботу, 8 апреля, сообщили в городском ОМВД России.

Один из фигурантов, 34-летний мужчина, живет в Боровском районе, второй, 42-летний автомобилист, в Обнинске.

Обоих водителей остановили сотрудники ДПС. Они заметили признаки опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование. Один из подозреваемых отказался, второй рискнул и прогадал, так как постовые были правы.

В ходе проверки выяснилось, что оба автомобилиста ранее были лишены права управления транспортными средствами.

В настоящее время проводится расследование.

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