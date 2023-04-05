Женщина украла коляску для своего ребенка в одном из подъездов Обнинска

Во вторник, 4 апреля, в полиции Обнинска сообщили о возбуждении уголовного дела по факту кражи.

Между жительницей наукограда и ее возлюбленным возник конфликт. В ходе ссоры супруг начал упрекать женщину в том, что она не может обеспечить своего ребенка.

Тогда обнинчанка придумала, как достать необходимое для малыша. Вслед за женщиной она зашла в подъезд дома на улице Поленова.

Там она похитила детскую коляску, переоделась, чтобы не было доказательств на камере видеонаблюдения, и скрылась.

В настоящий момент ведется следствие. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.