Женщина украла коляску для своего ребенка в одном из подъездов Обнинска
Во вторник, 4 апреля, в полиции Обнинска сообщили о возбуждении уголовного дела по факту кражи.
Между жительницей наукограда и ее возлюбленным возник конфликт. В ходе ссоры супруг начал упрекать женщину в том, что она не может обеспечить своего ребенка.
Тогда обнинчанка придумала, как достать необходимое для малыша. Вслед за женщиной она зашла в подъезд дома на улице Поленова.
Там она похитила детскую коляску, переоделась, чтобы не было доказательств на камере видеонаблюдения, и скрылась.
В настоящий момент ведется следствие. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.
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