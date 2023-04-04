Паводок продолжает идти на спад в Обнинске
В минувшие выходные уровень воды в Протве начал уменьшаться. Во вторник, 4 апреля, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова сообщила о положении дел на текущий момент.
В районе гидропоста Спас-Загорье уровень воды снизился на 78 сантиметров. Он уже миновал опасный показатель и составляет 5,09 метров.
На плотине ФЭИ верхний уровень воды опустился до 4,2 метров, а нижний до 3,7.
- Всем пострадавшим и обратившимся в ГОЧС по городу Обнинску выдаются справки с подтверждением о подтоплении, позволяющие получить выплаты застрахованного имущества, - подчеркнула Леонова.
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