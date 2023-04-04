Абсолютным рекордсменом первенства России по пауэрлифтингу стал обнинский спортсмен
С 27 марта по 3 апреля в Туле проходило первенство России по пауэрлифтингу в классическом троеборье среди юниоров. На соревнованиях собралось более 300 спортсменов из 48 регионов.
Среди представителей Калужской области оказался участник из Обнинска. О его результатах сообщили в центре спортивной подготовки.
Илья Маричев в весовой категории 74 килограмма набрал 716 килограммов за три упражнения. Помимо этого, ему удалось установить два рекорда России. В приседе он показал результат 255,5 килограммов, а в тяге 303 килограмма.
Таким образом, спортсмен стал абсолютным рекордсменом состязаний.
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