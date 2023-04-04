Ради погашения долгов сотрудница ломбарда в Обнинске украла золото

На днях жительница Обнинска попыталась решить свои финансовые проблемы незаконным способом. Подробности рассказали во вторник, 3 апреля, в УМВД России по Калужской области.

Женщина работала в ломбарде. Чтобы отдать долги и погасить кредиты, она оформила залог на три выдуманных золотых украшения. Таким образом, обнинчанка забрала 200 тысяч рублей.

Но и этого ей оказалось недостаточно. Дама украла серьги, кольца, подвески, которые ей принес клиент, и сдала их в другой ломбард, получив 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.