Мужчина устроил поножовщину в Обнинске

В пятницу, 31 марта, во время патрулирования улиц Обнинска сотрудникам Росгвардии поступила информация о местонахождении мужчины, который ранее совершил преступление.

На днях злоумышленник ударил жителя наукограда ножом и скрылся с места происшествия. Потерпевший получил тяжелые травмы.

Как сообщили в ведомстве, работники охраны задержали подозреваемого и передали полицейским для выяснения обстоятельств.

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