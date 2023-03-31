Мужчина устроил поножовщину в Обнинске
В пятницу, 31 марта, во время патрулирования улиц Обнинска сотрудникам Росгвардии поступила информация о местонахождении мужчины, который ранее совершил преступление.
На днях злоумышленник ударил жителя наукограда ножом и скрылся с места происшествия. Потерпевший получил тяжелые травмы.
Как сообщили в ведомстве, работники охраны задержали подозреваемого и передали полицейским для выяснения обстоятельств.
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