Мошенница поменяла пенсионерке из Обнинска 200 тысяч рублей на купюры «Банка приколов»

В пятницу, 31 марта, в УМВД России по Калужской области сообщили об очередном случае мошенничества.

На улице к пожилой жительнице Обнинска подошла незнакомка и представилась соцработником. Женщина рассказала о денежной реформе и предложила поменять сбережения на новые купюры.

Пенсионерка согласилась и пригласила даму к себе домой. Она достала 200 тысяч рублей, положила их на стол и пошла в другую комнату за паспортом.

Позже гостья поспешила уйти, заверив, что уже поменяла деньги. После чего пожилая женщина вместо обещанных новых купюр обнаружила билеты «Банка приколов».

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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