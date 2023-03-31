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Мошенница поменяла пенсионерке из Обнинска 200 тысяч рублей на купюры «Банка приколов»

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 31.03.2023 11:00 0 344
Мошенница поменяла пенсионерке из Обнинска 200 тысяч рублей на купюры «Банка приколов»

В пятницу, 31 марта, в УМВД России по Калужской области сообщили об очередном случае мошенничества. 

На улице к пожилой жительнице Обнинска подошла незнакомка и представилась соцработником. Женщина рассказала о денежной реформе и предложила поменять сбережения на новые купюры. 

Пенсионерка согласилась и пригласила даму к себе домой. Она достала 200 тысяч рублей, положила их на стол и пошла в другую комнату за паспортом. 

Позже гостья поспешила уйти, заверив, что уже поменяла деньги. После чего пожилая женщина вместо обещанных новых купюр обнаружила билеты «Банка приколов». 

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. 

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Екатерина Гололобова
Опубликовано: 31.03.2023 11:00 0 344
Тэги: общество криминал
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