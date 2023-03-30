Шапша поручил разобраться с возможным снижением окладов медикам обнинской КБ-8

На днях в социальных сетях начали распространяться сообщения о снижении с 1 июня оклада врачам обнинской КБ-8.

Информация встревожила жителей города, а затем дошла до региональных властей. В четверг, 30 марта, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел переговоры с руководителем больницы Сергеем Курдяевым.

Помимо этого, Шапша направил в учреждение для дальнейших разбирательств своего заместителя Константина Горобцова и министра здравоохранения области Константина Пахоменко.

- Нельзя допустить, чтобы интересы медиков были ущемлены, - подчеркнул губернатор.

Прокуратура Обнинска проведет проверку по факту возможного нарушения прав медработников. По ее результатам будут приняты соответствующие меры.

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