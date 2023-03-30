МЧС Калужской области предупредило об опасном уровне воды в Протве

В четверг, 30 марта, в МЧС России по Калужской области предупредили о сильном подъеме уровня воды в реке Протва.

В ближайшее время ожидается опасное явление - высокое половодье. Из-за него начнется затопление домов и зданий, которые находятся в пределах реки в Обнинске и Боровском районе.

Сотрудники МЧС напоминают о важности выключения воды, газа и электричества при внезапном наводнении.

После этого нужно собрать вещи первой необходимости и подняться на верхний этаж здания или крышу, а затем дождаться прибытия спасателей.

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните по номеру: 112 или 101.

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