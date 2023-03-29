Чирлидерши из Обнинска завоевали бронзу на международном турнире

Во вторник, 28 марта, в Санкт-Петербурге завершился единственный Международный турнир по чирлидингу в России "Северная Пальмира - 2023". Соревнования проводятся ежегодно уже в 16-й раз.

На турнире собралось более 2000 участников из разных уголков страны и Белоруссии. Калужскую область представила обнинская команда «Лига Стайл». О результатах сообщили в спортшколе «Квант».

Девушки выступали в возрастной категории 15-18 лет. Команда блестяще выступила и завоевала бронзу в номинации «чир-джаз».

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