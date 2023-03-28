Устроивший поножовщину житель Обнинска сядет на три года

Во вторник, 28 марта, прокуратура Калужской области сообщила о решении суда по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

42-летний житель Обнинска в состоянии алкогольного опьянения зашел в подъезд одного из домов города. Спустя время он столкнулся с незнакомцем, в ходе общения с которым возник конфликт.

Преступник достал нож и пырнул своего оппонента в живот. От удара у мужчины повредилась селезенка. Медикам пришлось удалить орган.

Суд приговорил обнинца к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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