Семь миллионов рублей перевели мошенникам жители Обнинска
На днях три жителя Обнинска написали заявление в полицию о мошеннических действиях. Подробности рассказали во вторник, 28 марта, в ведомстве.
В каждом случае злоумышленники действовали одинаково: жертвам звонили неизвестные, представлялись сотрудниками банка и сообщали о том, что их счетами завладели третьи лица.
Затем в игру вступали якобы сотрудники правоохранительных органов, которые подтверждали информацию и грозили уголовной ответственностью за отказ помогать следствию.
Таким образом, обнинцы, действуя по инструкциям мошенников, оформили кредиты и перевели более семи миллионов рублей на сторонние счета.
Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
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