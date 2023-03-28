Семь миллионов рублей перевели мошенникам жители Обнинска

На днях три жителя Обнинска написали заявление в полицию о мошеннических действиях. Подробности рассказали во вторник, 28 марта, в ведомстве.

В каждом случае злоумышленники действовали одинаково: жертвам звонили неизвестные, представлялись сотрудниками банка и сообщали о том, что их счетами завладели третьи лица.

Затем в игру вступали якобы сотрудники правоохранительных органов, которые подтверждали информацию и грозили уголовной ответственностью за отказ помогать следствию.

Таким образом, обнинцы, действуя по инструкциям мошенников, оформили кредиты и перевели более семи миллионов рублей на сторонние счета.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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