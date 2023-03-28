Жительница Обнинска взяла кредит на умершего родственника

Во вторник, 28 марта, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела сразу по двум статьям: «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество».

Жительница Обнинска зашла с телефона умершего родственника в приложение банка и оформила на его имя кредит в размере 155 тысяч рублей. После того, как женщина потратила все деньги, она снова взяла займ уже на 215 тысяч рублей.

Поняв, что такая схема работает, позже дама дважды попыталась получить средства, однако заявки были отклонены.

В настоящий момент ведется расследование.

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