Стало известно, на каких улицах Обнинска в марте сделают ямочный ремонт
В понедельник, 27 марта, в администрации Обнинска перечислили участки дорог, которые планируют отремонтировать на этой неделе.
До 1 апреля коммунальщики сделают фрезеровку и укладку литого асфальта:
- Улица Цветкова;
- Проезд между улицей Гагарина и проспектом Ленина;
- Самсоновский проезд (от улицы Любого, улицы Усачева - поворот с проспекта Ленина);
- Улица Парковая.
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