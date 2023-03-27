Стало известно, на каких улицах Обнинска в марте сделают ямочный ремонт

В понедельник, 27 марта, в администрации Обнинска перечислили участки дорог, которые планируют отремонтировать на этой неделе.

До 1 апреля коммунальщики сделают фрезеровку и укладку литого асфальта:

- Улица Цветкова;

- Проезд между улицей Гагарина и проспектом Ленина;

- Самсоновский проезд (от улицы Любого, улицы Усачева - поворот с проспекта Ленина);

- Улица Парковая.

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