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Житель Обнинска, выпив за День ВДВ, сбил двух женщин

Диана Коршикова
Опубликовано: 03.08.2022 10:17 0 252
Житель Обнинска, выпив за День ВДВ, сбил двух женщин

Во вторник вечером, 2 августа, во дворе дома №78 по проспекту Ленина едва не произошла трагедия. Компания мужчин отмечала День ВДВ. В этот момент одному из них потребовалось переставить свой «Шевроле» на другое место.

Как нам сообщили очевидцы, будучи крепко пьяным, мужчина сел за руль, но перепутал педали. Вместо того, чтобы сдать назад, он проехал вперед – прямо на людей, стоящих у входа в подъезд. В итоге он сбил 19-летнюю девушку и 37-летнюю женщину. По данным УМВД по Калужской области, обе получили травмы, им потребовалась помощь медиков.

Более того, водитель, видимо, не совсем осознавая, что натворил, собирался тронуться вновь, однако очевидцы не дали ему сдвинуться с места и буквально сами выволокли его из машины и удерживали до приезда полиции и наряда ГИБДД.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 03.08.2022 10:17 0 252
Тэги: обнинск происшествия
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